Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:47
30.255 -0,71%
Dow Jones 17:47
51.176 -0,65%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Performance infelice per il derivato italiano, che chiude la giornata del 23 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del Future sul FTSE MIB si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 51.180. Prima resistenza a 52.340. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 50.635.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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