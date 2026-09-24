Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Performance infelice per il derivato italiano, che chiude la giornata del 23 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del Future sul FTSE MIB si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 51.180. Prima resistenza a 52.340. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 50.635.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)