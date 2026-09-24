Birkenstock vince in tribunale contro Lidl: stop alle imitazioni dei sandali

(Teleborsa) - Un Tribunale olandese si è pronunciato a favore di Birkenstock in un'importante causa in materia di diritto d'autore, riguardante le imitazioni vendute da Lidl dei classici sandali della società tedesca.



Il tribunale ha emesso un'ordinanza che vieta a Lidl di vendere copie non autorizzate degli iconici modelli Birkenstock Arizona, Madrid, Gizeh, Boston e Florida. Ha stabilito che tutti i sandali Lidl oggetto della controversia violano, in particolare, il diritto d'autore sul design del plantare dei sandali Birkenstock.



In particolare, il tribunale ha disposto che: Lidl cessi di offrire tutti i sandali oggetto di violazione nei Paesi Bassi, pena una sanzione di 5.000 euro per ogni giorno di inadempienza; Lidl fornisca una dichiarazione dettagliata delle vendite e degli ordini effettuati; Lidl risarcisca Birkenstock per i danni causati, con un importo da determinare in un procedimento separato; e Lidl rimborsi le spese legali sostenute da Birkenstock, il cui ammontare sarà parimenti determinato in un procedimento separato.



È la seconda volta che un tribunale olandese giunge a una conclusione diversa da quella della Corte suprema federale tedesca (BGH), la quale l'anno scorso aveva negato la tutela del diritto d'autore per i sandali Birkenstock. Il 12 novembre 2025, un Tribunale olandese aveva ordinato al rivenditore di calzature Scapino di cessare la vendita di imitazioni dei prodotti Birkenstock. Tale sentenza è attualmente oggetto di appello. Poco dopo, il 4 dicembre 2025, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato, nella sentenza relativa ai casi Mio e konektra, che i prodotti di design industriale - come gli iconici sandali Birkenstock - possono beneficiare della tutela del diritto d'autore qualora costituiscano l'espressione della creazione intellettuale dell'autore e riflettano scelte libere e creative. La sentenza odierna del Tribunale di Arnhem è una decisione di primo grado e può ancora essere impugnata.

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