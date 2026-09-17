OPS Italia, decade accordo di acquisizione di Lago di Codana e si riduce importo aumento capitale riservato a Di Meglio

(Teleborsa) - OPS Italia fornisce alcuni aggiornamenti rispetto a quanto pubblicato in precedenza. In particolare, è decaduto l'accordo di acquisizione dell'intero capitale di Lago di Codana dopo che quest'ultima ha presentato lo scorso 28 luglio istanza di liquidazione giudiziale.



Inoltre, a seguito di ulteriori verifiche in sede di preparazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, l'importo originario di 245.000 euro dell'aumento di capitale riservato a Ciro Di Meglio si è ridotto a 236.200 euro; quindi, la società dovrà provvedere a modificare la delibera coerentemente al valore effettivo dei crediti al momento dell'approvazione dell’aumento di capitale. L'eventuale mancata conversione non incide sul Piano di Ristrutturazione del debito depositato presso il Tribunale di Milano, in quanto Ciro Di Meglio ha in ogni caso dichiarato che convertirà tutti i propri crediti in capitale.



Infine, al momento il Tribunale non si è ancora espresso in merito al Piano di Ristrutturazione del debito dopo che la relazione finanziaria 2025 è stata approvata dal consiglio di amministrazione l'8 luglio scorso e il board non ha pertanto provveduto alla convocazione dell'assemblea dei soci in quanto la continuità aziendale, e quindi i criteri di determinazione dei valori finanziari, è basata principalmente sull'accettazione del suddetto Piano.

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