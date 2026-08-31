Sony e Warner Music fanno causa ad Anthropic per utilizzo di brani musicali nell'addestramento modelli AI

(Teleborsa) - Sony Music e Warner Music hanno citato in giudizio Anthropic presso un tribunale federale della California per presunto utilizzo improprio di loro composizioni musicali protette da copyright per addestrare i modelli di intelligenza artificiale Claude.



Le case discografiche hanno affermato nella denuncia, depositata venerdì, che Anthropic ha piratato centinaia di testi e spartiti di canzoni dei Beatles, Taylor Swift, Michael Jackson e centinaia di altri artisti per addestrare Claude a rispondere a comandi umani.



La causa è solo l'ultima di una serie di azioni legali intentate contro aziende tecnologiche da titolari di diritti d'autore. Universal Music Group ha citato in giudizio Anthropic nel 2023 per il presunto utilizzo di testi di canzoni protetti da copyright nell'addestramento dell'IA, in una causa tuttora in corso. Lo scorso anno Anthropic è diventata la prima azienda di intelligenza artificiale a patteggiare una di queste controversie, pagando 1,5 miliardi di dollari per risolvere una class action intentata da un gruppo di autori.



Le etichette discografiche chiedono un risarcimento danni fino a 150.000 dollari per ogni violazione del copyright e un'ingiunzione del tribunale che impedisca ad Anthropic di utilizzare le loro opere.

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