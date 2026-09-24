Milano 17:35
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Dow Jones 17:54
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,53%

Hang Seng a 24.704,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,53%
Indice Hang Seng -1,53% a quota 24.704,75 all'apertura pomeridiana.
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