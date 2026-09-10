Milano 9-set
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Nasdaq 9-set
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Dow Jones 9-set
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Londra 9-set
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Francoforte 9-set
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,45%

Hang Seng a 24.949,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,45%
Indice Hang Seng -1,45% a quota 24.949,52 all'apertura pomeridiana.
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