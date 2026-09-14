Milano 11-set
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Nasdaq 11-set
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Dow Jones 11-set
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Londra 11-set
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Francoforte 11-set
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,35%

Hang Seng a 24.893,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,35%
Indice Hang Seng +0,35% a quota 24.893,11 all'apertura pomeridiana.
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