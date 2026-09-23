Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,59%

Hang Seng a 24.896,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,59%
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