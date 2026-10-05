Milano 11:44
50.461 -0,04%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:44
10.485 +0,22%
Francoforte 11:44
25.190 -0,16%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,08%

Hang Seng a 23.952,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,08%
Indice Hang Seng -0,08% a quota 23.952,28 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```