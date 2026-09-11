Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,11%

Hang Seng a 24.742,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,11%
Indice Hang Seng -2,11% a quota 24.742,51 all'apertura pomeridiana.
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