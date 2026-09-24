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Bricoday: il mercato del fai-da-te e è in fase di ripresa

Grande affluenza anche per l'edizione numero 18 della fiera dedicata al mondo del fai-da-te, del garden e della casa. Due giorni ricchi di incontri e novità, che testimoniano la ripresa del settore dopo la lieve flessione che ha caratterizzato i due anni precedenti

Economia
Bricoday: il mercato del fai-da-te e è in fase di ripresa
(Teleborsa) - Si è conclusa la 18ª edizione di Bricoday, l'evento di riferimento per il settore del bricolage e dell'home improvement, che si conferma come un appuntamento intenso e ricco di incontri, novità di prodotto e spunti di riflessione per l'intera filiera.


A tracciare il bilancio dell'evento è Maurizio Casolaro, direttore di Bricoday, che ha evidenziato il valore del denso programma di convegni volti a delineare lo stato dell'arte del comparto:"Noi abbiamo un programma convegnistico abbastanza fitto dove cerchiamo di illustrare il panorama del mercato, di come evolve, e dare dei numeri su com'è la situazione".

Dalle analisi e dai numeri presentati durante i lavori è emerso un quadro incoraggiante: dopo la lieve flessione registrata negli ultimi anni infatti, il mercato mostra chiari segnali di ripresa e si attesta ora in una piena fase di ripartenza. Questo non deve però essere un motivo per abbassare la guardia, e gli operatori del settore devono continuare a tenere alta l'attenzione sull'evoluzione del consumatore, sui trend e sulle abitudini di acquisto che vivono sempre di più a cavallo tra fisico e digitale. Continua infatti Casolaro: "È emerso che il mercato si sta riprendendo dopo una lieve flessione degli ultimi anni, e quindi è in fase di ripartenza. Ci sono stati diversi interventi su come sta evolvendo il consumatore, di come sta evolvendo la distribuzione, e c'è stato molto interesse nella parte dedicata agli aspetti dell'evoluzione digitale, che ovviamente è una delle parti più interessanti e che noi seguiamo molto attentamente".

Il vero fulcro del dibattito è stato quindi il comportamento del consumatore; i cambiamenti nelle abitudini d'acquisto avvengono oggi a ritmi estremamente serrati: per gli operatori del settore diventa quindi fondamentale saper intercettare queste evoluzioni con tempestività e reattività, pena il rischio di rimanere indietro in un mercato in rapida trasformazione.

(Foto: L'ingresso della fiera Bricoday)
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