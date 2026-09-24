Bricoday: il mercato del fai-da-te e è in fase di ripresa

(Teleborsa) - Si è conclusa la 18ª edizione di Bricoday, l'evento di riferimento per il settore del bricolage e dell'home improvement, che si conferma come unper l'intera filiera.A tracciare il bilancio dell'evento è Maurizio Casolaro, direttore di Bricoday, che ha evidenziato il valore del denso programma di convegni volti a delineare lo stato dell'arte del comparto:"Noi abbiamo un programma convegnistico abbastanza fitto dove cerchiamo di, di come evolve, e dare dei numeri su com'è la situazione".Dalle analisi e dai numeri presentati durante i lavori è emerso un quadro incoraggiante: dopo la lieve flessione registrata negli ultimi anni infatti, il mercato mostra chiari segnali di ripresa e si attesta ora in una piena fase di ripartenza. Questo non deve però essere un motivo per abbassare la guardia, e, sui trend e sulle abitudini di acquisto che vivono sempre di più a cavallo tra fisico e digitale. Continua infatti Casolaro: "È emerso chedegli ultimi anni, e quindi è in fase di ripartenza. Ci sono stati diversi interventi su come sta evolvendo il consumatore, di come sta evolvendo la distribuzione, e c'è stato molto interesse nella parte dedicata agli aspetti dell'evoluzione digitale, che ovviamente è una delle parti più interessanti e che noi seguiamo molto attentamente".Il vero fulcro del dibattito è stato quindi il comportamento del consumatore;: per gli operatori del settore diventa quindi fondamentale saper intercettare queste evoluzioni con tempestività e reattività, pena il rischio di rimanere indietro in un mercato in rapida trasformazione.