Bricoday Digital: la rivoluzione del Fai-da-Te tra Intelligenza Artificiale e Smart Retail

(Teleborsa) - Il settore dell'Home Improvement, del Fai-da-te e del Garden & Outdoor sta attraversando una. L'integrazione tra la dimensione fisica del punto vendita e quella digitale non è più un'opzione, ma unadei consumatori e per sostenere la competitività dei negozi di prossimità così come dei grandi player di mercato.Questi temi sono al centro degli incontri della diciottesima edizione di Bricoday, che per il quarto anno consecutivo ha allestito l'area speciale Bricoday Digital, interamente dedicata all'nel comparto brico e ferramenta.A fare il punto sulle nuove prospettive del settore è Alessandra Fraschini, responsabile dell'area Digital Village di Bricoday: "mai come quest'anno, con l'avanzare dell'intelligenza artificiale, le aziende si pongono nuovi interrogativi sul futuro e vengono a contatto con. L'evoluzione digitale è l'unica opportunità per continuare a restare nel mercato, in, con un contesto internazionale molto in evoluzione, e quindi la prospettiva di un'."L'intelligenza artificiale si conferma uno dei principali motori dell'evoluzione del fai-da-te, non solo per gli operatori e i rivenditori, ma anche per i consumatori. Secondo una ricerca recente infatti,si dichiara propenso a intraprendere un progetto di fai-da-te. Se la digitalizzazione è quindi un elemento fondamentale nell'evoluzione del settore, una sua caratteristica pressoché unica risiede nella necessiità diIn questo senso, le ferramenta di quartiere ed i piccoli esercenti sfruttano i canali online per comunicare con il pubblico locale e competere con le grandi catene internazionali, sia sul piano delle vendite sia su quello promozionale, come spiega Fraschini: "possiamo parlare di commerce di prossimità, quindi di negozio di vicinato che si fa trovare dal suo interlocutore finale, integrando con i nuovi strumenti per diventare veramente un'espressione di smart retail".L'unione delleè uno strumento ampiamente utilizzato anche dai, i quali analizzano le metriche dell'online per intercettare le preferenze e il sentiment del consumatore, ottimizzando di conseguenza l'esperienza d'acquisto offline.A spiegare l'efficacia di questo approccio interconnesso è Francesca Panaia, Ad Operation Manager di Valiuz: "Il punto di forza principale per noi non è quello di lavorare in silos, quindi attraverso quella che può essere la customer journey soltanto digitale o soltanto offline, ma al contrario è quello di, proprio perché sappiamo che il nostro consumatore vive all'interno di tutti quelli che sono i touchpoint digitali e in-store in maniera completamente libera. Quindi, ma al contrarioquelli che possono essere i passaggi dalla ricerca, possibilmente online, al successivo acquisto, magari anche offline. Questo ci aiuta ad avere sicuramente un'informazione molto più dettagliata sulla quale si può fare leva, in modo tale da avere un dato molto più preciso e scientifico e creare una sinergia tra il mondo offline e quello online".Gli esiti di questo approccio, secondo Faleschini, sono decisamente positivi: "Abbiamo notato una enorme crescita rispetto ai brand competitor che effettivamente non seguono questo tipo di processo, sia in termini di risposta da parte dell'utente, sia rispetto alla riconoscibilità del brand. Allo stesso tempo riusciamo a riscontrare anche un altro elemento fondamentale, quello che definiamo, ovvero un'analisi che, e che comporta effettivamente unin seguito, per l'appunto, alle iniziative digitali."L'integrazione tra fisico e digitale non rappresenta più quindi una separazione netta tra due modalità di vendita, ma può costituire una vera e propria. Che si tratti del piccolo negozio di vicinato o delle grandi catene, l'adozione disi conferma la leva fondamentale per valorizzare la prossimità, comprendere a fondo il comportamento del consumatore e guidare la crescita del retail nel settore.