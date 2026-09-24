CdM approva tetto 30% studenti stranieri in classe e proroga diesel Euro 5

A Palazzo Chigi sono stati approvati oggi tre decreti in materia di Istruzione, Trasporti e Giustizia

(Teleborsa) - Il tetto del 30% degli studenti stranieri in classe e la proroga per le auto diesel Euro 5: sono le principali misure approvate questa sera dal Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera a tre decreti in materia di trasporti, scuola e giustizia. La parte più corposa è quella che riguarda la scuola, che prevede anche maggiori risorse per competenze linguistiche e servizi digitali.



Tetto del 30% agli studenti stranieri e burqa

"Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola", ha annunciato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, spiegando che si tratta di "strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità".



Nel decreto è previsto il limite in classe del 30% degli studenti stranieri "di primo arrivo" che non conoscono adeguatamente l'italiano, la previsione di strumenti per imparare la lingua ed il divieto di indossare in classe burqa e niqab o qualsiasi altro strumento che copre il volto "salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza". Per la violazione sono previste mute da 200 a 1.000 euro.



Per quanto riguarda il tetto del 3% degli studenti stranieri in classe, il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato che, nella scuola primaria, il tetto riguarda "alunni con cittadinanza non italiana, che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia", mentre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto riguarda gli "studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione".



Il decreto prevede anche che sia "supportato il nucleo familiare" mediante corsi gratuiti di lingua italiana e se la famiglia si sottrae "può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia" e la presa in carico da parte dei servizi sociali, nei casi di genitori che "ostacolino l'integrazione scolastica". "Tutti gli studi internazionali dicono che la partecipazione dei genitori al percorso formativo del figlio è fondamentale per il successo scolastico", ha sottolineato Valditara.



Il decreto stanzia anche risorse per l'apprendimento della lingua. Sono stati stanziati 17,5 milioni di euro "per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche.



Stanziati altri 14 milioni per il biennio 2026-27 per lo sviluppo dei servizi digitali, per "favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico".



Infine, si prevede un cambio di denominazione degli istituti tecnici in "licei tecnologici" e delgli istituti professionali in "licei professionali". Stanziati per la filiera tecnologico professionale 20 milioni di euro per l'anno in corso e 10 milioni di euro per il 2027.



La proroga delle auto diesel Euro 5

Il Decreto incentivato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini prevede invece uno slittamento di un anno della scadenza per la circolazione di auto e furgoni diesel Euro 5 nelle Regioni del Bacino Padano, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027. La misura - ha spiegato il vicepremier - riguarda 1,2 milioni di autoveicoli e 200 mila furgoni.



"In base a un regolamento europeo di 20 anni fa avremmo dovuto lasciare a piedi centinaia di migliaia di persone che hanno il torto di possedere un veicolo diesel Euro 5" ha rimarcato Salvini, aggiungendo che si tratta di una normativa "che non ha niente di green", ma piuttosto può essere considerata "black" e "in un momento di difficoltà economiche per tante imprese e tante famiglie" questa "non sarebbe stata la soluzione".



"Io ritengo che se nel 2026 ci sono 4 milioni di italiani che hanno ancora un Euro 5 diesel non lo fanno perche' fa chic, lo fanno probabilmente perchè non hanno la possibilità economica di cambiare un mezzo che porta loro lo stipendio a fine mese".

Condividi

```