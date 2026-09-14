Carburanti, benzina supera 2,1 euro e gasolio oltre 2,2 euro

(Teleborsa) - Non si ferma l'emergenza caro carburanti, con la benzina che contsolida olktre la soglia dei 2,1 euro, fondata sabato mattina, ed il diesel che supera i 2,2 euro al litro.



Secondo l'ultimo Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - lunedì 14 settembre 2026 - il prezzo medio in modalità "self service", lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,107 euro/litro per la benzina (a fronte dei 2,105 di ieri) e 2,216 euro/l per il gasolio (contro un precedente di 2,214 euro).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,198 euro/l per la verde (invariato rispetto a domenica) e 2,293 euro/l per il diesel (da 2,292 euro precedente)

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