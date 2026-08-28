Milano 10:58
52.729 +0,89%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 10:59
10.817 +0,22%
Francoforte 10:58
26.521 +0,58%

Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica
Bene il gruppo di occhialeria, con un rialzo del 3,33%.
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