Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:03
30.242 -0,75%
Dow Jones 18:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Media

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 260,17 punti.
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