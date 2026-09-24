Francoforte: movimento negativo per BMW

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di auto di Monaco , che sta segnando un calo del 2,45%.



La tendenza ad una settimana di BMW è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della casa d'auto bavarese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 56,06 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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