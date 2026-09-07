Milano 16:39
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:39
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Francoforte 16:40
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Francoforte: andamento negativo per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Cts Eventim
Sottotono Cts Eventim, che passa di mano con un calo del 2,56%.
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