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Francoforte: andamento negativo per Freenet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Freenet
Seduta in ribasso per Freenet, che mostra un decremento dell'1,99%.
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