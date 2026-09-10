Male Anglo American sul mercato azionario di Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società mineraria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,62% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 41,25 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 39,08. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 38,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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