Milano
11:58
51.818
+0,51%
Nasdaq
15-set
28.938
0,00%
Dow Jones
15-set
52.093
-0,63%
Londra
11:58
10.700
+0,39%
Francoforte
11:58
25.460
+0,23%
Mercoledì 16 Settembre 2026, ore 12.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: perdite consistenti per Marks & Spencer
Londra: perdite consistenti per Marks & Spencer
Migliori e peggiori
,
In breve
16 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scende sul mercato il
rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che soffre con un calo del 4,15%.
Condividi
Leggi anche
Londra: in calo Marks & Spencer
Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer
Londra: risultato positivo per Marks & Spencer
Londra: movimento negativo per Marks & Spencer
Titoli e Indici
Marks And Spencer
-4,37%
Altre notizie
Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer
Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer
Londra: i venditori si accaniscono su Marks & Spencer
Parigi: perdite consistenti per Pernod Ricard
New York: perdite consistenti per Adobe Systems
New York: perdite consistenti per Albemarle
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto