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Londra: perdite consistenti per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: perdite consistenti per Marks & Spencer
Scende sul mercato il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che soffre con un calo del 4,15%.
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