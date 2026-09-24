Nucleare, Elettricità Futura: sì all’atomo con costi sostenibili e competenze adeguate

(Teleborsa) - Elettricità Futura, principale associazione della filiera industriale elettrica, in merito all’approvazione definitiva del quadro normativo, rileva che il nucleare, una volta verificata la sostenibilità economica dei progetti e individuate le tecnologie più affidabili, può contribuire a diversificare il mix energetico nazionale, a ridurre la dipendenza dal gas con beneficio per la decarbonizzazione.



"Se i costi si dimostreranno competitivi e consentiranno nel tempo di sostituire la parte meno sostenibile della generazione da gas, il nucleare potrà rappresentare un vantaggio. I tempi, però, saranno necessariamente lunghi. Il principale ostacolo alla riduzione dei costi dell'energia resta la burocrazia", si legge nella nota inviata.



"In ogni caso - prosegue la nota -, attendiamo le valutazioni di Nuclitalia e delle altre utility italiane sui costi e sulle tecnologie disponibili. Osserveremo con grande attenzione anche l'esperienza degli Smr oggi in fase di realizzazione nel mondo, con particolare attenzione a quelli con un livello di maturità avanzato o in costruzione".



"Esistono inoltre alcune condizioni essenziali per un ritorno del nucleare in Italia. La prima è la creazione di un'Autorità nazionale per la sicurezza, dotata delle più elevate competenze tecniche. La sua composizione dovrebbe essere indipendente dalla politica e la guida affidata esclusivamente a ingegneri nucleari con una comprovata esperienza nel settore.



Un’altra condizione riguarda il modello di finanziamento. Soprattutto nella fase iniziale sarà necessario sviluppare una partnership pubblico-privata, come avviene in diverse forme nei principali programmi nucleari internazionali. La complessità e la dimensione degli investimenti richiedono infatti un sostegno pubblico iniziale, indispensabile per attrarre capitali privati e garantire la stabilità e la realizzazione dei progetti. Tale sostegno sarebbe peraltro ampiamente ripagato dalle ricadute economiche sul sistema industriale italiano, che rappresenta tra l'altro la seconda industria nucleare europea", conclude.

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