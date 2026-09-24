Student housing: FEI entra in Fondo Pitagora con 50 milioni

(Teleborsa) - Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI), entra con un investimento pari a 50 milioni di euro nel Fondo Pitagora, fondo immobiliare dedicato allo sviluppo di residenze universitarie su tutto il territorio nazionale gestito da Finint Investments (Gruppo Banca Finint).







Contestualmente, CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP), già partner dell’iniziativa, ha sottoscritto un ulteriore tranche da €10 milioni, portando a €50 milioni il suo impegno complessivo nel fondo. L'operazione rientra nella più amplia partnership paritetica tra il FEI e il Gruppo CDP che sta contribuendo alla realizzazione di 5.200 posti letto in 15 città italiane, di cui oltre 2mila già operativi, e conferma l'impegno del Gruppo BEI nel promuovere soluzioni abitative accessibili, sociali e sostenibili per rispondere alla crescente emergenza abitativa che interessa diverse città europee.







Grazie a questi importanti ulteriori investimenti, il Fondo Pitagora raggiunge la dotazione complessiva di 175 milioni di euro, che lo porterà a realizzare più di 2.000 posti letto a tariffe calmierate a livello nazionale, raddoppiando le previsioni iniziali e incrementando i posti letto disponibili riservati agli studenti meritevoli provenienti da contesti economici meno favorevoli.







Novità che sono state presentate nel corso di una conferenza stampa.







All’evento hanno partecipato i vertici delle società coinvolte oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui la Vicepresidente italiana della BEI Gelsomina Vigliotti e il Vicepresidente greco Ioannis Tsakiris, che segue in particolare le politiche per l'edilizia abitativa accessibile e lo sviluppo urbano. Per CDP Real Asset è intervenuto l’Amministratore delegato Antonino Turicchi, mentre per Finint Investments ha preso parte alla sigla dell’accordo l’Amministratore delegato, Mauro Sbroggiò.







Attualmente il fondo detiene quattro iniziative in portafoglio nelle città di Modena, Padova, Pisa e Genova, dove tra strutture già operative e altre in fase di lavorazione, metterà a disposizione circa 1.100 posti letto. Quasi il 20% dei posti, a tariffe particolarmente agevolate, sarà riservato a studenti meritevoli provenienti da contesti economici meno favorevoli, frutto di convenzioni con gli enti territoriali, in linea con gli obiettivi di impatto sociale perseguiti dai principali investitori del fondo.







“Con questa operazione il Gruppo BEI contribuisce ad ampliare la disponibilità di posti letto moderni e accessibili, sostenendo la mobilità degli studenti e il loro accesso all'istruzione”, ha dichiarato Ioannis Tsakiris, Vicepresidente della BEI responsabile delle attività del Gruppo BEI nel settore dell'edilizia abitativa. “Investire negli studentati significa investire nei talenti, nelle opportunità e nella competitività futura del Paese."







“Il coinvestimento di CDP Real Asset e FEI nel fondo Pitagora rappresenta un ulteriore passo avanti di un accordo di collaborazione fondato su una visione condivisa e su un impegno comune, nella convinzione che l'Italia possa e debba investire sui giovani, sul sistema universitario e sullo sviluppo delle città”, ha affermato Antonino Turicchi, Amministratore Delegato di CDP Real Asset SGR.







Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments ha sottolineato: “Lo student housing è un ambito nel quale la necessità di ampliare rapidamente l’offerta si confronta con la sostenibilità degli investimenti e, al tempo stesso con l’accessibilità per gli studenti. In questo contesto, la collaborazione tra investitori istituzionali e operatori specializzati come Finint Investments crea le condizioni per lo sviluppo di questo mercato, facendo convergere sostenibilità economica e impatto sociale. È questa la direzione che abbiamo scelto con il Fondo Pitagora.”

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