Student housing: finanziamento da 41,4 milioni per studentato a Cologno Monzese

UniCredit struttura un prestito ipotecario bilaterale a favore di Milano Student Living, società veicolo del Gruppo LIFE, per oltre 600 posti letto nell'area metropolitana milanese

(Teleborsa) - UniCredit ha strutturato e messo a disposizione un finanziamento bilaterale ipotecario da 41,4 milioni di euro in favore di Milano Student Living, società veicolo del Gruppo LIFE, operatore europeo specializzato nello sviluppo e nella gestione di residenze per studenti. L'operazione è finalizzata alla realizzazione di un nuovo studentato a Cologno Monzese, nell'area metropolitana di Milano.



Nell'ambito dell'operazione UniCredit agisce in qualità di Mandated Lead Arranger e Original Lender. Il finanziamento è qualificato come Social Infrastructure Transaction, categoria con cui la Banca classifica gli investimenti destinati allo sviluppo di infrastrutture sociali.



Il finanziamento copre i costi di acquisizione e di sviluppo del progetto, che prevede la trasformazione e la riqualificazione di un immobile direzionale esistente in una struttura di Purpose-Built Student Accommodation (PBSA), collocata nelle immediate vicinanze della fermata della linea metropolitana M2. L'intervento interesserà circa 15.000 metri quadrati di superficie e porterà alla realizzazione di oltre 600 posti letto destinati a studenti.



Milano Student Living fa parte del Gruppo LIFE, sviluppatore immobiliare con sede in Belgio, attivo a livello europeo in diverse asset class – dal residenziale agli uffici, dal commerciale al culturale – e presente nei segmenti PBSA e co-living con più di 10.000 camere realizzate negli ultimi dieci anni. Il gruppo opera lungo l'intera filiera immobiliare, dalla progettazione allo sviluppo fino alla gestione degli asset.



"Sostenere progetti come quello di Milano Student Living significa investire nella capacità del nostro territorio di attrarre e trattenere giovani talenti, favorendo al tempo stesso processi virtuosi di rigenerazione urbana. L'accesso a soluzioni abitative di qualità rappresenta oggi un fattore strategico per la competitività dell'area metropolitana milanese e per il suo ecosistema universitario. Con questa operazione confermiamo il ruolo di UniCredit nel promuovere infrastrutture sociali capaci di generare valore duraturo per le comunità, accompagnando iniziative che coniugano sostenibilità, inclusione e sviluppo del territorio", ha affermato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit.



"Siamo molto felici di compiere questo passo insieme a UniCredit, che ha creduto nel nostro approccio a un living attento all'impatto sociale, alla sostenibilità e alla rigenerazione degli edifici esistenti. Questo è il primo progetto di LIFE in costruzione in Italia e rappresenta una tappa importante nella nostra crescita nel Paese. A Cologno Monzese vogliamo creare un ambiente di qualità per gli studenti, con particolare attenzione alla comunità, al benessere e all'integrazione del verde", ha dichiarato Anna Milella, CEO di LIFE Officina, società italiana di sviluppo del Gruppo LIFE.

Condividi

```