Argos, closing del fondo Mid-Market IX a 736 milioni di euro: +64% rispetto al fondo precedente

(Teleborsa) - Argos, società europea indipendente di private equity, ha chiuso il proprio fondo Mid-Market IX a 736 milioni di euro, raccogliendo il 64% in più rispetto al fondo precedente - da 450 milioni di euro - e il 23% al di sopra del target di 600 milioni di euro.



La base di investitori è prevalentemente istituzionale e geograficamente diversificata. Il fondo ha attirato capitali ben oltre i mercati europei di riferimento di Argos: il 19% proviene dal Nord America e l'8% dall'Asia-Pacifico, mentre il restante 73% dall'Europa. Oltre 80 milioni di euro sono stati raccolti da investitori che hanno aderito per la prima volta alla piattaforma Argos attraverso l'Argos Climate Action, che implementa la strategia incentrata sulla decarbonizzazione. Il Fondo Mid-Market IX ha ottenuto un forte sostegno dagli investitori esistenti, ampliando al contempo in modo significativo la base di investitori internazionali. Circa il 90% degli investitori istituzionali della raccolta precedente ha rinnovato il proprio impegno nel Fondo IX, mentre il 44% del capitale proviene da nuovi LP.



"Raccogliere un fondo di oltre il 60% più grande del precedente e superiore di oltre il 20% all'obiettivo prefissato, nell'attuale contesto di raccolta fondi, esprime una forte fiducia da parte dei nostri investitori - ha detto Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner di Argos in Italia - Ciò che conta di più per noi è il fatto che il 90% degli investitori istituzionali del fondo precedente abbia rinnovato la propria partecipazione, mentre il 44% del capitale proviene da nuovi soci (LP). Gli investitori sono sempre più selettivi e cercano gestori con una strategia chiara e coerente, una lunga esperienza e la capacità di creare valore in modo continuativo attraverso l'azionariato attivo. È esattamente il posizionamento che offriamo in Italia, come dimostra la prima operazione del fondo, l'acquisizione di STAR7".



Argos Mid-Market IX ha già completato il suo primo investimento nel luglio 2026 con l'acquisizione di STAR7, fornitore leader a livello internazionale di soluzioni di ingegneria di prodotto, documentazione tecnica e servizi linguistici. Il Fondo IX proseguirà la consolidata strategia di Argos volta all'acquisizione prevalentemente di partecipazioni di maggioranza in società europee con un EBITDA compreso tra 10 e 30 milioni di euro e un valore d'impresa tra 50 e 250 milioni di euro. Il fondo investirà tipicamente da 30 a 100 milioni di euro di capitale proprio per ogni operazione e potrà sostenere opportunità di investimento di maggiore entità, fino a 200 milioni di euro, attraverso strutture di coinvestimento.

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