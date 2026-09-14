Appuntamenti macroeconomici: settimana del 14 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 14/09/2026
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,9%)
Martedì 15/09/2026
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,8%; preced. 4,5%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 5,3%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 4,9%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 8,3K unità; preced. -11K unità)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,3%; preced. 3,6%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 4,77 Mld Euro; preced. 4,23 Mld Euro)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 37 punti; preced. 34,2 punti)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (preced. 8,6 Mld Euro)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 15 punti; preced. 20,6 punti)
Mercoledì 16/09/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,8%; preced. 9,7%)
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -1.052,6 Mld ¥; preced. -634,5 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,9%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. 0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,7%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. -1,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,9%; preced. -0,6%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 35 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. -1,1%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -391K barili)
Giovedì 17/09/2026
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 30 punti; preced. 47,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 206K unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 4,3%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -12,4%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,32 Mln unità; preced. 1,24 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 71,2 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 2%; preced. -2,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 40 Mld piedi cubi)
Venerdì 18/09/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 30,7 Mld Euro; preced. 35,1 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,3%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
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