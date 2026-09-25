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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Modesto guadagno per il cambio Euro / Yen, che avanza di poco a +0,28%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 180,927. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 181,577, mentre il primo supporto è stimato a 180,277.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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