Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Modesto guadagno per il cambio Euro / Yen, che avanza di poco a +0,28%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 180,927. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 181,577, mentre il primo supporto è stimato a 180,277.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)