Milano 9:45
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Dow Jones 24-set
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8.046 con area di resistenza individuata a quota 8.135,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8.010,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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