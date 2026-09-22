Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Nuovo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che guadagna bene e porta a casa un +0,92%.

Il quadro di medio periodo del CAC 40 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 8.195,6. Primo supporto individuato a 8.073,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8.317,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```