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Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Frazionale rialzo per il cross USD contro "Loonie", che mette a segno un modesto profit a +0,28%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,4195, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,4039. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4351.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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