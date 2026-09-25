Antitrust accoglie impegni su pubblicità epilatore Procter and Gamble

(Teleborsa) - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni un’istruttoria nei confronti di Procter & Gamble. Il procedimento riguardava i messaggi promozionali utilizzati nella campagna promozionale dell’epilatore Braun Skin i-Expert, a luce pulsata, che enfatizzavano l’efficacia del dispositivo attraverso l’uso del claim “libera da peli per due anni” (o simili).



L’Autorità - spiega la nota - ha reso vincolante una serie di impegni presentati da Procter & Gamble che consentono di superare le criticità oggetto dell’istruttoria.



Nello specifico, la società si è impegnata a rimuovere, in tutte le modalità di pubblicità del prodotto, i claim contestati e a utilizzare una formulazione priva di alcun riferimento specifico ai tempi di trattamento richiesti e alla durata dei risultati, eliminando quindi ogni promessa di efficacia per due anni. Di particolare rilievo è, inoltre, l’impegno a prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’iniziativa dei “100 giorni di garanzia sul rimborso” (altrimenti valida fino al 30 giugno 2026), per consentire ai consumatori di ottenere il rimborso dell’importo versato per acquistare il prodotto in caso di restituzione dell’epilatore dopo l’uso entro 100 giorni, senza vincoli di sorta.

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