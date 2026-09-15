Quadro rialzista per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Apprezzabile rialzo per il colosso dei beni di largo consumo, tra i componenti del Dow Jones, in guadagno dello 0,59% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Procter & Gamble favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 146,1 USD con stop loss fissato a quota 139,5 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```