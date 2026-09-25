Asta BOT 6 mesi, collocati 7,5 miliardi con rendimenti ai massimi da ottobre 2024

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di euro di BOT 6 mesi (vita residua 182 gg) nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 25 settembre 2026.



In particolare, sono stati collocati 7,5 miliardi di euro del BOT con scadenza 31-03-2027, per cui la domanda ha superato i 10,96 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,46. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,873%, ovvero 31 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 29 luglio 2026. Si tratta del valore più alto da ottobre 2024.

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