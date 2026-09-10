Aste BTP, collocati 7,75 miliardi di euro con balzo dei rendimenti

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,75 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 10 settembre 2026.



In particolare, sono stati collocati 3,5 miliardi di euro del BTP 3% 3 anni scadenza 15-09-2029, per cui la domanda ha superato i 5,47 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,57. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,43%, ovvero 45 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 10 luglio 2026.



Sono stati anche collocati 3,5 miliardi di euro del BTP 3,35% 7 anni scadenza 15-09-2033, per cui la domanda ha superato i 5,32 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,52. Il rendimento lordo si è assestato al 3,98%, ovvero 48 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 10 luglio 2026.



Inoltre, sono stati collocati 750 milioni di euro del BTP 2,15% 50 anni scadenza 01-03-2072, per cui la domanda ha superato i 1,34 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,79. Il rendimento lordo si è assestato al 4,61%.

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