Milano 10:46
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Nasdaq 2-set
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:46
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,06%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.275,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,06%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,06%, a quota 8.275,37 in apertura.
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