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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,45%
Il CAC40 esordisce a 8.176,99 punti
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17 settembre 2026 - 09.03
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