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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.169,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,16%, a quota 8.169,65 in apertura.
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