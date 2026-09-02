Milano 1-set
51.915 0,00%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 9:00
10.781 -0,08%
Francoforte 1-set
25.970 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,11%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.292,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,11%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,11%, a quota 8.292,95 in apertura.
Condividi
```