Milano 17:35
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,56% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 51.833,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,56% alle 16:00
Milano, in progresso dello 0,56% alle 16:00, tratta a 51.833,28 punti.
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