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Francoforte: Hochtief si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Hochtief si muove verso il basso
Retrocede molto la big tedesca delle costruzioni, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,81%.
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