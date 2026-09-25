Impianti, partnership strategica con Red Cat Holdings per sistemi UAS per difesa e sicurezza

(Teleborsa) - Impianti , Technology Scout, System Integrator e Business Developer attivo nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate per i settori Difesa, Law Enforcement e Advanced Air Mobility, annuncia la firma di una nuova partnership commerciale strategica con Red Cat Holdings, società statunitense specializzata nello sviluppo di sistemi unmanned e robotici avanzati per la difesa e la sicurezza nazionale.



L’accordo, spiega una nota, rafforza ulteriormente il posizionamento di Impianti nel mercato italiano dei sistemi unmanned per

applicazioni militari e di sicurezza, mettendo a disposizione di Forze Armate, Forze dell’Ordine e operatori istituzionali un portafoglio di piattaforme progettate attorno alle nuove esigenze operative: rapidità di dispiegamento, autonomia, interoperabilità, resilienza in ambienti contestati e capacità di adattamento all’evoluzione della missione.



Dall’esperienza operativa alla tecnologia

La trasformazione del moderno scenario operativo ha reso i piccoli sistemi unmanned uno degli elementi centrali delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), situational awareness, pattugliamento e supporto operativo.

Red Cat ha sviluppato una propria Family of Systems, progettata secondo un approccio modulare e orientato alle esigenze degli operatori sul campo.

Tra le piattaforme che caratterizzano il portafoglio Red Cat figurano: Black Widow™, small UAS sviluppato per missioni Short Range Reconnaissance e selezionato dall’U.S. Army nell’ambito del proprio SRR Program of Record. Nel 2026 Red Cat ha inoltre annunciato un contratto da 2,49 milioni di dollari con la U.S. Air Force per sistemi Black Widow, training e supporto destinati a una valutazione tecnica e

operativa della piattaforma. Hellcat™, configurazione globale basata sulla piattaforma Black Widow, presentata a Eurosatory 2026 e progettata per rispondere alle esigenze dei clienti internazionali e delle nazioni alleate, con architettura modulare per differenti

configurazioni di command & control, payload e software. Edge 130™, sistema VTOL fixed-wing per missioni ISR caratterizzate da maggiore autonomia e raggio operativo, progettato per combinare decollo e atterraggio verticale con l’efficienza del volo ad ala fissa. FANG™, piattaforma FPV sviluppata per rispondere alla crescente esigenza di sistemi modulari e rapidamente impiegabili nelle attività di training, supporto operativo e selezionate applicazioni tattiche.



Una partnership tecnologica e operativa per il mercato italiano

L’accordo con Red Cat si inserisce nella strategia di Impianti di selezionare a livello internazionale tecnologie innovative già progettate attorno alle esigenze concrete degli operatori, integrandole successivamente all’interno di soluzioni complete destinate al mercato italiano.

Attraverso la partnership, Impianti opererà come Authorized Reseller e partner locale per l’integrazione tecnologica delle soluzioni Red Cat in Italia, supportando business development, definizione dei requisiti, system integration, dimostrazioni, training, supporto tecnico e integrazione dei sistemi UAS negli ecosistemi C2 e operativi già utilizzati dai clienti istituzionali italiani.

La collaborazione assume particolare rilevanza in un momento nel quale i recenti scenari operativi stanno accelerando l’evoluzione dei sistemi unmanned e riducendo sensibilmente il ciclo che separa l’esigenza operativa dallo sviluppo e dal deployment di nuove capacità.

Red Cat continua inoltre ad ampliare la propria presenza internazionale, con Black Widow che sta registrando crescente interesse e adozione presso organizzazioni della Difesa statunitensi e di Paesi alleati.



Dalla tecnologia alla capacità operativa

Simone Lo Russo, Founder e CEO di Impianti S.p.A., ha commentato: “Questa partnership rappresenta per Impianti un ulteriore importante passo nella costruzione di un portafoglio Defense sempre più completo. Red Cat ci ha colpito non soltanto per la tecnologia, ma soprattutto per l’approccio: partire dall’esigenza dell’operatore, imparare dal campo e modificare rapidamente hardware e software in funzione della missione.

I recenti scenari operativi hanno dimostrato quanto rapidamente stiano evolvendo i requisiti dei sistemi unmanned. Un UAS non può più essere considerato semplicemente un prodotto: è parte di un ecosistema più ampio che integra ISR, sensori, comunicazioni, software, command & control e operatori adeguatamente formati, a supporto di attività di sorveglianza, ricognizione, situational awareness e mission effectiveness.

È esattamente in questo punto che vediamo la complementarità tra Red Cat e Impianti: tecnologia e innovazione sviluppate attorno alle esigenze degli operatori da una parte, sviluppo del mercato locale, capacità di integrazione e supporto di lungo periodo ai clienti dall’altra.”



Un percorso che parte subito

Impianti avvierà nelle prossime settimane le attività di presentazione delle tecnologie Red Cat al mercato italiano, con un particolare focus sui comparti Difesa, sicurezza e Law Enforcement.

La partnership sarà inoltre valorizzata in occasione di GSOF Europe 2026, in programma a Roma dal 6 all’8 ottobre, a cui seguiranno attività dimostrative e incontri tecnici con stakeholder istituzionali italiani.

L’obiettivo è permettere agli operatori di valutare le piattaforme non soltanto attraverso presentazioni tecniche, ma soprattutto attraverso dimostrazioni operative e use case reali.

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