Parigi: giornata depressa per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria , che passa di mano con un calo dell'1,80%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di EssilorLuxottica rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 146,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 148,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 145.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```