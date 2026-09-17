Roma e Oslo rilanciano l'asse nordico: energia, difesa e Artico al centro del vertice

Prima missione di un premier italiano in Norvegia dopo quindici anni: bilaterale Meloni-Støre su Ucraina, materie prime critiche e partnership industriali

(Teleborsa) - Sostegno a Kiev, sicurezza energetica e nuovi equilibri nell'Artico. Sono i temi al centro del vertice fra Giorgia Meloni ed il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Store, illustrati in conferenza stampa al termine di un bilaterale di poche ore, ma denso di dossier strategici.



"Allarghiamo la cooperazione e continuiamo a lavorare per il sostegno all'Ucraina", ha sintetizzato la Presidente del Consiglio alla stampa, con Italia e Norvegia che si sono dette unite nel sostegno a Kiev.



La visita in Norvegia è arrivata su invito di Store e ha segnato la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano nel Paese scandinavo dopo quindici anni, con l'obiettivo di consolidare la relazione bilaterale e creare nuove opportunità per le imprese.



La delegazione italiana è stata accolta all'aeroporto internazionale di Oslo-Gardermoen dall'ambasciatore di Norvegia in Italia, Tord Tukun, e dall'ambasciatore d'Italia a Oslo, Andrea Cavallari; in chiusura di giornata, una cena di lavoro con rappresentanti del mondo imprenditoriale norvegese e italiano.



Sul tavolo, energia, materie prime critiche, difesa, partnership industriali e innovazione tecnologica, ma anche la cooperazione per l'Africa, con la ricerca di convergenze tra il Piano Mattei e le iniziative norvegesi di sviluppo su energia, infrastrutture e sostenibilità. Il colloquio riservato ha riguardato la guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev, le tensioni mediorientali legate al conflitto in Iran e la crisi innescata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, oltre ai nuovi equilibri geopolitici e commerciali nell'Artico, area strategica per rotte commerciali, ricerca scientifica e sicurezza globale.



La visita cade nel centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, l'impresa del 1926 firmata da Umberto Nobile e Roald Amundsen.



In conferenza stampa, Meloni ha rivendicato la natura politica dell'appuntamento: la scelta, ha spiegato, non è "protocollare" ma mira a "dare continuità a un lavoro" già avviato e ad "allargare la nostra cooperazione".



Meloni ha definito la Norvegia "un partner di primo piano" con cui mettere a sistema competenze, tecnologie e investimenti reciproci. La premier ha inoltre letto le mosse di Mosca come un tentativo di spostare l'attenzione dall'andamento del conflitto sul campo.



Dal canto suo, Store ha richiamato i 120 anni di rapporti diplomatici e l'alleanza nella Nato, sottolineando la crescita degli scambi commerciali e il ruolo di Oslo come fornitore stabile del 10% del gas consumato dall'Italia.

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