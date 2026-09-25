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Piazza Affari: balza in avanti il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: balza in avanti il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials continua la giornata in aumento dell'1,34%.
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