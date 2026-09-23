Wall Street resta al palo alla vigilia dell'incontro Xi-Trump
(Teleborsa) - Apertura sottotono per Wall Street con gli investitori in crescente attesa del vertice tra Stati Uniti e Cina. Il presidente cinese Xi Jinping arriverà domani a Washington per incontrare l'omologo Usa Donald Trump. Tregua commerciale, intelligenza artificiale e Taiwan i temi che si prevede potranno essere toccati dai due leader.
Intanto il petrolio recupera dalle perdite mattutine cn il Brent che si attesta in area 100 dollari al barile. Sul fronte macro in uscita i dati PMI preliminari di settembre.
Sulle prime rilevazioni, sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 51.808 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 7.755 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,29%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,07%).
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