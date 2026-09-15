MPS, Provincia e Comune di Siena convocano tavolo di coordinamento con forze economiche

(Teleborsa) - La Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, e il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, hanno convocato le forze economiche e sociali della provincia per il primo tavolo di coordinamento su Banca Monte dei Paschi di Siena , nell'ambito del recente "Accordo per il rilancio del territorio di Siena".



Al centro del primo tavolo ci saranno le "recenti vicende che interessano Banca Monte dei Paschi di Siena e i loro possibili impatti sul tessuto economico e produttivo dell'area senese", si legge in una nota. L'incontro si terrà lunedì 21 settembre alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Siena (Piazza Duomo, 9).



La convocazione del Tavolo è rivolta alle rappresentanze delle componenti del sistema economico, produttivo, sindacale, commerciale, artigianale, industriale, cooperativo e agricolo del territorio. L'obiettivo dell'incontro è promuovere una riflessione comune e un'analisi approfondita sulle prospettive e sugli effetti che le dinamiche legate al futuro di MPS potranno determinare sul sistema economico provinciale.

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