Ambromobiliare, prima semestrale del nuovo gruppo: perdita di 957mila euro su due mesi di consolidamento

Primi segnali di ripresa già in estate.

(Teleborsa) - Il Cda di Ambromobiliare , società di consulenza specializzata in Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la relazione semestrale consolidata, che copre solo i due mesi e sette giorni successivi alla nascita del gruppo di SIM (23 aprile 2026) e non consente confronti omogenei: commissioni attive a 574mila euro, margine di intermediazione a 649mila, perdita netta di 957mila euro, patrimonio netto a 24,05 milioni e cassa netta di 5,4 milioni. Sul perimetro stand alone i ricavi netti salgono a 473mila euro da 326mila, l'Ebitda negativo migliora a -155mila da -362mila e la perdita netta scende a 170mila da 374mila euro. Il patrimonio netto sale a 23,46 milioni da 2,92 milioni di fine 2025 per l'integrazione con 4AIM SICAF e MIT SIM.



Il presidente Franceschini Weiss: "Primo semestre passaggio strategico"



"Il primo semestre 2026 segna un passaggio strategico per Ambromobiliare: il compimento di un progetto complesso e ambizioso, che ha dato vita ad un gruppo finanziario indipendente in grado di presidiare, con competenze complementari, l’intero ciclo di vita finanziario delle PMI, dalla quotazione in Borsa alle operazioni di mercato secondario e dal M&A alla finanza strutturata. I risultati della semestrale consolidata vanno letti nella corretta prospettiva: il nuovo perimetro di Gruppo è consolidato da soli due mesi e sette giorni e, pertanto, i dati non sono ancora rappresentativi della reale dimensione e del potenziale della nuova organizzazione. Abbiamo attraversato un primo semestre particolarmente sfidante per il mercato dei capitali e per le IPO, ma i segnali emersi nei mesi estivi e la nostra pipeline di mandati acquisiti ci indicano segnali di nuova espansione. Siamo quindi concentrati sulla crescita e sulla piena valorizzazione delle sinergie del nuovo Gruppo. Una volta completata questa fase di consolidamento, saremo pronti a guardare a nuove opportunità di crescita per linee esterne, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma per dare sempre più rilevanza a quest’operatore indipendente nel mercato dei capitali dedicato alle PMI italiane.” ha commentato Alberto Gustavo Franceschini Weiss, Presidente di Ambromobiliare.



Il "paradosso finanziario" del secondo semestre



Per il secondo semestre Ambromobiliare descrive un contesto segnato dal "paradosso finanziario": "indici ai massimi, ma listino in contrazione". I primi segnali di ripresa sono però arrivati d'estate: "tra luglio e settembre hanno avuto avvio le negoziazioni di altre 7 società", e la pipeline della società conferma la tendenza. Il gruppo lamenta invece che le misure a sostegno delle IPO delle PMI "non sembrano avere l'effetto desiderato": funzionano come "ammortizzatore" per chi ha già deciso di quotarsi, ma non bastano come "stimolo". Sui risultati 2026 il management conta su "track record consolidato", leadership di mercato, nuovo modello integrato e trend positivo delle IPO estive. Dal 1° al 30 ottobre è aperto l'ultimo periodo di esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2026", a 3 euro per azione.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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