4AIM SICAF, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il fair value (a 67,6 euro per azione da 90,4 euro, per un potenziale upside del 141%) e confermato la raccomandazione (Add) sul titolo 4AIM SICAF , prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan.



Gli analisti scrivono che 4AIM ha ridotto il proprio portafoglio di partecipazioni quotate da 42 società a 35. Nel corso del trimestre, il fondo ha disinvestito completamente da Confinvest , GRent, Laboratorio Farmaceutico Erfo , Telesia , TMP Group e UCapital , cedendo inoltre le proprie azioni a voto multiplo in Eviso .



Si è concluso il periodo di offerta dell'offerta pubblica di acquisto di Ambromobiliare sul 4AIM, completando sostanzialmente la fase di consolidamento della proprietà nell'ambito dell'integrazione tra Ambromobiliare , 4AIM SICAF e MIT SIM . Complessivamente, sono state conferite 19.137 azioni del Compartimento 1, pari al 26,3% del capitale sociale, portando la partecipazione di Ambromobiliare all'83,66% dal 57,36% precedente all'offerta. Poiché la partecipazione finale è rimasta al di sotto della soglia del 90%, non è scattato alcun obbligo di acquisto, squeeze-out o procedura di delisting, con 4AIM che continua a essere quotata su Euronext Growth Milan e il 16,34% del suo capitale sociale che rimane in mano ad azionisti di minoranza. Ambromobiliare si riserva il diritto di valutare ulteriori operazioni straordinarie finalizzate al completamento del processo di integrazione, sebbene ad oggi il Cda non abbia ancora preso alcuna decisione formale.









(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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