SYS-DAT, l'utile semestrale sale a 3,9 milioni di euro. Ricavi +15,7% con M&A

(Teleborsa) - SYS-DAT , società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha comunicato che i ricavi totali dei primi sei mesi del 2026 sono stati pari a 52,3 milioni di euro, in crescita del 15,7% rispetto ai primi sei mesi del 2025, grazie alla crescita organica del 7,4% e alle acquisizioni di et.ics e Technis Blu.



L'EBITDA è stato pari a 10,2 milioni di euro, in crescita del 23,7%, con EBITDA margin del 19,6%. L'utile netto è stato di 3,9 milioni di euro, in crescita del 22,6%, con un'incidenza percentuale sui Ricavi totali pari al 7,5%.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2026 è positiva per 16,4 milioni di euro, in decrescita di 1 milione rispetto a 17,4 milioni registrati al 31 dicembre 2025, principalmente per l'effetto derivante dalle acquisizioni di et.ics e Technis Blu e del programma di buy-back.



"In questi mesi abbiamo siglato importanti contratti commerciali, forti della nostra offerta specializzata e sempre più completa e integrata - ha commentato l'AD Matteo Neuroni - Parallelamente, abbiamo concluso con successo l'integrazione di et.ics e Technis Blu, che stanno già cogliendo i benefici e le sinergie derivanti dall'appartenenza al Gruppo".

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