Dexelance riduce la perdita nel primo semestre, ricavi in crescita con M&A

(Teleborsa) - Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha registrato ricavi pari a 182,6 milioni di euro nel primo semestre 2026, in crescita del 17,9% rispetto al primo semestre 2025. Tale crescita include l'effetto di variazione del perimetro di consolidamento derivante dall'ingresso di Mohd, società controllata da Dexelance a partire da settembre 2025, che nel primo semestre 2026, ha registrato ricavi in crescita di circa il 16%. I ricavi organici sono in calo dell'8,9%, nonostante nel corso del secondo trimestre tutti i comparti abbiano evidenziato un lieve miglioramento rispetto ai primi mesi del 2026.



L'EBITDA è stato di 13,7 milioni di euro (rispetto a 10,4 milioni nel 2025) con un'incidenza del 7,5% sui ricavi, mentre l'EBITDA Adjusted è stato di 13,8 milioni di euro, con un'incidenza del 7,6% sui Ricavi. Il Risultato Netto è stato di -4,6 milioni di euro (rispetto a -7,8 milioni nel 2025), mentre il Risultato Netto Adjusted è stato di 1,1 milioni di euro.



La posizione bancaria netta al 30 giugno 2026 era di 25,2 milioni di euro. Considerando anche la stima dei debiti per earnout, acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call e altri debiti minori, la posizione finanziaria netta era di 67,8 milioni di euro, prevalentemente a medio-lungo termine. Considerando poi anche i debiti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16, la posizione finanziaria netta ammontava a 101,1 milioni di euro.

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